La componente più importante all’interno di uno Smartphone e senza ombra di dubbio la sua batteria la gel energetiche infatti e di essenziale importanza dal momento che consente allo smartphone di funzionare e alimenta tutte le sue componenti.

Essa però a fronte della sua incredibile importanza risulta essere anche la componente più fragile essendo costituita infatti da elementi chimici è stato elettrodinamico e passibile di numerosi tipi di insulti: chimici, elettrici e fisici fattore che espone a numerosi rischi.

Ovviamente anche il comportamento del suo proprietario influisce sulla sua durata di vita Esso infatti può allungarla o diminuirla e in alcuni momenti serve per stare davvero tanta attenzione un esempio l’estate in cui le elevate temperature possono portare la batteria a un deterioramento più rapido ed evidente.

Cosa evitare per non distruggere la batteria