Non si era arresa Sky dopo il duro colpo inflittogli da DANZ che gli ha rubato da sotto il naso l’esclusiva delle partite per il campionato di Serie A. Ennesima sconfitta però per il colosso della pay-per-view. Infatti TIM e DAZN, scagionate dall’Antitrust in merito alle accusa mosse contro di loro, oggi sono l’unica soluzione per assistere al calcio TV e quindi alle partite della Serie A. Scopriamo i dettagli della vicenda e le opzioni per accedere alle partite della stagione 2021/2022.

Serie A: nessun problema secondo l’Antitrust che ha liberato da ogni accusa TIM e DAZN

In una nota l’Antitrust ha fatto presente che si è “concluso il procedimento cautelare relativo ad alcune clausole dell’accordo fra TIM e DAZN per la visione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024“.

Di fatto il verdetto è che “alla luce delle misure presentate dai due operatori, allo stato non sussistono elementi per intervenire“. Tutto quanto nasceva dal pericolo che gli utenti non potessero sottoscrivere il servizio TIMVISION senza un’offerta TIM attiva e quindi perdersi le partite di Serie A, la Uefa Champions League e l’Europa League.

Al contrario, secondo quanto appurato dall’Antitrust, “le Parti hanno rappresentato che sin dal primo agosto sarà possibile disporre dei contenuti DAZN con TIMVISION senza la necessità di dover sottoscrivere un abbonamento con Tim”. Niente discriminazioni quindi. Tutti potranno accedere al pacchetto per assistere alle partite della Serie A.

Due soluzioni per il calcio TV

Sono quindi due le soluzioni per poter accedere ai campionati del Calcio TV di questo e dei prossimi anni fino al 2024, soprattutto per la serie A:

DAZN che si propone con un abbonamento di 29,99 euro al mese;

TIMVISION che offre i suoi contenuti a 29,99 euro al mese per 12 mesi.

Ricordiamo che la promozione di TIMVISION scade il 6 agosto 2021 e nel pacchetto include:

DAZN con tutta la Serie A TIM (10 partite su 10 per ogni turno, di cui 7 in esclusiva), la UEFA Europa League ed i migliori match della UEFA Conference League;

Infinity+, tutte e 104 le partite della Uefa Champions League;

inoltre tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020, da vivere con Eurosport Player (incluso in TIMVISION per 12 mesi);

tantissime altre competizioni sportive.