Iliad propone la sua vantaggiosa proposta Flash 120 anche in questi giorni a cavallo tra Luglio ed Agosto. Il provider francese assicura a tutti i clienti una tariffa completa con soglie di consumo molto ampie e con il prezzo più vantaggioso di sempre nei suoi tre anni di attività in Italia.

Iliad, il 5G gratis con la tariffa da 120 Giga

Il ticket della Flash 120 è così composto: i clienti potranno accedere a minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa con pagamento ogni trenta giorni è di 9,99 euro. In sede di attivazione, gli abbonati dovranno esclusivamente aggiungere 10 euro per il rilascio della SIM.

La Flash 120 è un’occasione molto vantaggiosa per gli utenti che cercano soglie di consumo quasi illimitate e prezzi bassi. Al tempo stesso però la tariffa è all’avanguardia anche per quanto concerne i servizi. Tra gli extra previsti per gli abbonati deve essere segnalata la tecnologia 5G completamente a costo zero.

La scelta commerciale di Iliad è diversa rispetto a quella di TIM e Vodafone. Il gestore francese assicura al pubblico la connessione internet ad alta velocità senza extra rispetto al prezzo di rinnovo mensile.

Allo stato attuale il 5G di Iliad è già in 20 città italiane. La copertura per ora riguarda i principali capoluoghi della nazione come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Nei prossimi mesi altre città saranno aggiunte alla lista con l’obiettivo di raggiungere una copertura omogenea del territorio già nel 2022.