Amazon è davvero inarrestabile e con Prime Gaming è entrato anche nel mondo del calcio come sponsor ufficiale. Siamo sicuri che i fan di FIFA 22 non vedono l’ora di toccare con mano questa novità. Scopriamo insieme di che squadra si tratta e facciamo un piccolo punto della situazione anche in merito ai giochi in regalo sulla piattaforma. Ecco tutti i dettagli di questa notizia che ancora una volta fa parlare di Amazon.

“La partnership con lo Stevenage ci rende felici. Il club è ambizioso, innovativo e focalizzato sui consumatori, esattamente come il nostro servizio“. È questa la brillante dichiarazione di Larry Plotnick, general manager di Prime Gaming, che ha descritto la decisione di Amazon di entrare nel mondo del calcio. Una notizia importante dopo la fake news in merito a una possibile apertura di Amazon ai Bitcoin.

Amazon Prime Gaming attualmente è lo sponsor ufficiale del Stevenage Football Club, società calcistica inglese con sede nell’omonima città. La prima partita con le nuove divise, apprezzate dai tifosi soprattutto appassionati di gaming, si è giocata il 23 luglio. In questa occasione lo Stevenage FC ha debuttato con le nuove maglie scontrandosi con il Crystal Palace.

Anche il direttore dello Stevenage FC, Stuart Dinsey, ha espresso parole di apprezzamento nei confronti del nuovo sponsor Amazon Prime Gaming: “Questa partnership con una delle più grandi aziende al mondo è estremamente entusiasmante. I nostri valori sono strettamente allineati e, proprio come i gamer, vogliamo provare a raggiungere il livello successivo, divertendoci molto lungo il percorso“.

L’accordo con Amazon Prime Gaming si concluderà al termine della stagione calcistica 2022/2023. Ricordiamo inoltre che sono disponibili le nuove maglie sullo shop online del sito ufficiale della squadra.

