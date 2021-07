ZTE Axon 20, il primo smartphone con fotocamera sotto il display lanciato in mercato, si prepara ad accogliere il suo successore. A partire dal 3 agosto sarà possibile procedere con l’acquisto del nuovissimo ZTE Axon 30 5G ma soltanto nel mercato cinese. Lo smartphone, che sta facendo parlare di se per la presenza di una fotocamera sotto il display di seconda generazione, sarà disponibile in ulteriori mercati soltanto in seguito. Le date di lancio, però, non sono ancora trapelate.

ZTE Axon 30 con fotocamera sotto il display di seconda generazione: ecco le specifiche!

Avrà un display OLED da 6,92 pollici con refresh rate a 120 Hz, nessun notch e una fotocamera frontale inserita sotto il pannello costituita da un sensore da 16 megapixel. Le migliorie apportate da ZTE alla sua fotocamera frontale potrebbero smentire le voci per le quali sarà Samsung, con il lancio del suo Galaxy Z Fold 3, a ottenere il primato nel settore garantendo una valida qualità fotografica ma soltanto i rispettivi lanci dei dispositivi daranno conferme.

Lo ZTE Axon 30 5G accoglierà anche una fotocamera posteriore a quattro sensori, di cui il principale da 64 megapixel. Il processore che lo alimenterà sarà uno Snapdragon 870, la batteria, invece, avrà una capacità di 4200 mAh in grado di supportare la ricarica rapida a 55W.

In merito al lancio del dispositivo in mercati differenti da quello cinese non ci sono ancora particolari notizie. Non è chiaro se e quando ZTE deciderà di rilasciare il suo nuovo Axon 30 5G in altri Paesi ma nei prossimi giorni le indiscrezioni saranno senza alcun dubbio in grado di offrire maggiori dettagli.