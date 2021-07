Nei negozi aderenti dell’operatore Kena Mobile è possibile ancora usufruire della promozione You&Kena, con la quale è possibile ottenere 2 euro di rimborso ogni mese. Salvo ulteriori cambiamenti, l’iniziativa è adesso disponibile fino al 31 Agosto 2021.

I nuovi clienti che decidono di usufruire della promo, precedentemente valida fino allo scorso 26 Luglio 2021, devono chiedere all’operatore del negozio di passare a Kena Mobile con la promo You&Kena. Scopriamo insieme cosa propone l’offerta.

Kena Mobile ha prorogato You&Kena fino al 31 agosto 2021

Dopo aver sottoscritto tramite portabilità una delle attuali offerte tariffarie, si riceverà via SMS un apposito codice con il quale è possibile invitare un proprio amico a passare a Kena Mobile. Nel dettaglio, bisognerà inviare il codice univoco a un secondo potenziale cliente, che a sua volta dovrà recarsi in negozio per attivare una nuova offerta. Per fare ciò, l’invitato dovrà comunicare all’operatore del negozio il codice che ha ricevuto dall’amico.

Inoltre, anche in questo caso è necessario effettuare la portabilità del numero da un altro operatore di telefonia mobile. Nonostante la promo sia disponibile fino al 31 Agosto 2021, il codice univoco che viene inviato al secondo cliente può comunque essere utilizzato fino al 7 Settembre 2021, salvo cambiamenti.

Nel momento in cui il codice è stato utilizzato, il primo cliente riceverà un SMS di conferma, ma per iniziare a beneficiare della promozione dovrà attendere che la portabilità dell’amico vada a buon fine. Una volta che anche l’invitato conclude la portabilità verso Kena Mobile, entrambi i clienti ottengono il bonus di 2 euro al mese, che nello specifico consiste in un rimborso che può essere utilizzato per il rinnovo della propria offerta. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.