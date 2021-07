Sky, senza la Serie A, a partire dalla prossima stagione è chiamata ad una sorta di drastica trasformazione. Già da tempo la pay tv ha spostato i suoi asset dal mondo della televisione al campo delle telecomunicazioni in senso lato. Da un anno, ad esempio, i clienti di Sky possono abbinare al loro piano per il satellitare anche le offerte per la Fibra Ottica.

Sky, occasioni da non perdere per la Fibra ottica

Il provider Sky WiFi è una realtà consolidata in Italia. La compagnia inglese garantisce una serie di importanti e vantaggiose tariffe per la telefonia fissa a tutti i clienti. Le migliori promozioni sono però dedicate agli abbonati più fedeli che hanno formalizzato la loro iscrizione alla piattaforma Extra.

Stando agli attuali listini, i clienti che hanno un piano operativo con Sky da almeno un anno possono ricevere tre mesi a costo zero per la telefonia fissa. Sempre la compagnia inglese garantisce sei mesi gratuiti per tutti gli abbonati che hanno un ticket per il satellitare attivo da almeno sei anni continuativi.

Le promozioni dedicate ai vecchi clienti si integrano poi con le promozioni che Sky ha pensato per chi attiva un nuovo ticket con la tv satellitare. I listini di Sky da qui al futuro prossimo saranno caratterizzati da offerte all inclusive con satellitare e telefonia fissa. La promozione base del momento prevede un costo mensile dal valore di 39,99 euro. Con questo ticket gli utenti avranno accesso al ticket Intrattenimento con serie tv e tanti show esclusivi con inclusa la Fibra ottica.