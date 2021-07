Ne abbiamo parlato tanto in questo ultimo periodo, ma ora il noto produttore cinese Xiaomi ha finalmente presentato in veste ufficiale il nuovo Poco X3 GT. Come quanto era emerso dai rumors e dai leaks, il nuovo device dell’azienda è sostanzialmente una versione re-branded dello scorso Redmi Note 10 Pro 5G annunciato per il mercato cinese qualche mesetto fa.

Poco X3 GT: ufficiale il re-branded di Redmi Note 10 Pro 5G

Il noto produttore cinese Xiaomi ha dunque annunciato il suo nuovo device a marchio Poco, il quale sarà destinato per il momento soltanto per alcuni mercati selezionati. Come già accennato, il nuovo Poco X3 GT è in sostanza la versione re-branded del cugino appartenente alla famiglia Redmi, ovvero il Redmi Note 10 Pro 5G, per questo design e specifiche tecniche sono pressoché gli stessi.

Il design dello smartphone è caratterizzato dalla presenza sul fronte di un display con un piccolo foro centrale, mentre sul retro sono presenti tre sensori fotografici. Il pannello, nello specifico, è un IPS LCD con una diagonale da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+ e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a ben 120Hz ed è protetto da un vetro di ultima generazione Corning Gorilla Glass Victus.

Le prestazioni sono poi affidate a uno degli ultimi processori di MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 1100 con tagli di memoria da 8 GB di RAM e 128 oppure 256 GB di storage interno. Presenti infine una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67W e Android 11 installato a bordo.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato, il nuovo Poco X3 GT per il momento sarà disponibile presso alcuni mercati selezionati, ovvero in Africa e in America Latina. Il suo prezzo di vendita sarà di circa 253 euro al cambio.