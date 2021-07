Le nuove offerte WindTre GO, disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese, sono tra le migliori opzioni sul mercato questo mese. I clienti Iliad e MVNO ricevono l’opportunità di attivarle online effettuando il trasferimento del numero così da ottenere ogni mese delle straordinarie soglie di minuti, SMS e Giga per la navigazione.

I nuovi clienti possono optare per l’attivazione della tariffa che ritengono maggiormente adeguata alle loro esigenze scegliendo tra: la WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition, la WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital, la WindTre GO 100 Special + Digital Limited Edition

WindTre GO: ecco le offerte da non perdere!

Le tre offerte appena elencate non sono rivolte a tutti i nuovi clienti del gestore bensì esclusivamente ai clienti che procedono con il trasferimento del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I clienti hanno la possibilità di scegliere l’offerta WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition e di ottenere ogni mese una quantità illimitata di minuti verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati. In questo caso, il gestore richiede un costo di rinnovo di soli 7,99 euro al mese.

Allo stesso costo è possibile richiedere la WindTre GO 101 Star+ Easy Pay Digital, che prevede quantità identiche di minuti ed SMS ma ben 101 GB di traffico dati per la navigazione. La principale differenza rispetto alla tariffa precedente riguarda la modalità di pagamento prevista per affrontare le spese di rinnovo. I clienti che desiderano effettuare l’attivazione della WindTre GO 101 dovranno infatti sostenere le spese tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Infine, andando incontro a una spesa leggermente più alta ma comunque conveniente è possibile attivare la WindTre GO 100 Special + Digital Limited Edition. In questo caso, il gestore consente di affrontare il costo di rinnovo di soli 9,99 euro al mese tramite credito residuo e permette di ricevere 100 GB di traffico dati, oltre ai minuti illimitati e ai 200 SMS.