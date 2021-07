OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro all’inizio dell’anno hanno portato l’azienda a nuovi traguardi nel mercato degli smartphone, ma sembra che la società potrebbe non seguirla con un OnePlus 9T più avanti nel 2021. OnePlus rilascia spesso due serie di smartphone di punta all’anno con un dispositivo della serie T che aggiorna delicatamente il device principale di punta. Una nuova perdita ha suggerito che non sarà il caso nel 2021 e il prossimo smartphone di punta dell’azienda sarà OnePlus 10.

Max Jambor, un informatore che ha spesso rivelato curiosità interessanti sui prossimi prodotti OnePlus, è andato su Twitter per suggerire che non ci sarà un dispositivo OnePlus 9T quest’anno.

OnePlus 9T potrebbe non essere presentato

La sua logica è abbastanza sensata in quanto l’unico cambiamento chiaro sarebbe quello di offrire lo Snapdragon 888 Plus, che non è altro che un aggiornamento incrementale. Tuttavia, l’ottimizzazione di un dispositivo per un nuovo chipset potrebbe essere un compito difficile, che potrebbe anche non portare i guadagni di prestazioni possibili.

OnePlus ha rifiutato di commentare in qualsiasi veste ufficiale. Se questa perdita dovesse essere vera, questa sarebbe la prima volta dal 2015 che OnePlus salterà un ciclo di aggiornamento di sei mesi. È probabile che ci siano ragioni maggiori per il cambio di strategia a parte il fatto che la formazione esistente è “abbastanza buona”.

OnePlus potrebbe non essere l’unico produttore di smartphone a non partecipare al rilascio di nuovi device nella seconda metà del 2021, poiché Samsung e pochi altri potrebbero seguire la stessa strada. Ciò consentirebbe anche a ciascuna azienda di annunciare la prossima serie di dispositivi con un po’ di anticipo.