Saranno ben tre i nuovi dispositivi di Motorola, annunciati per la serie Edge 20: Edge 20 Pro, Edge 20 ed Edge 20 Lite. Si tratta di una nuova serie di smartphone che puntano a tutto il range del mercato, con una copertura dalla fascia media fino a quella top di gamma, con dei dispositivi che cercano di stare al passo con i tempi. L’evoluzione rispetto ai modelli precedenti è chiara e si rispecchia principalmente nella scelta di un pannello piatto per il display, senza il bordo curvo (odi et amo per l’utenza). L’attenzione alla fotocamera e al display risulta quindi eccellente, tanto da rubare la scena ad altri aspetti, come quello del processore e della ram, ma scopriamoli meglio con le specifiche tecniche modello per modello.

Tre device per la serie Edge 20

Motorola Edge 20 Pro rappresenta il telefono di punta lanciato dall’azienda, con tante caratteristiche interessanti che lo rendono un telefono ben bilanciato e con un occhio anche alla batteria. Le sue caratteristiche tecniche sono le seguenti:

SoC Qualcomm Snapdragon 870, 12GB ram DDR5

Display pOLED da 6,67″ FHD+ 144Hz

Memoria: fino a 256GB di storage

Fotocamera: Posteriore tripla: 108MP + 16MP (ottica ultra grandangolare) + 8MP (ottica periscopica, zoom ottico 5x); Anteriore: 32MP

Batteria da 4.500 mAh

L’uso di un processore di fascia inferiore al top di gamma SD888 mostra come l’aspetto della batteria sia stato fortemente preso in considerazione, con la scelta di un processore altrettanto valido ma con meno impatto sui consumi. Anche il display, con refresh rate a 144hz e tecnologia pOLED rappresenta un grande passo in avanti, per un fluidità estrema nei giochi e nell’uso quotidiano.

Il modello di mezzo, Edge 20, si avvicina alla fascia medio alta del mercato, con un processore di fascia media e un peso piuma di appena 163g. Le caratteristiche tecniche sono le seguenti:

SoC Qualcomm Snapdragon 778G

Display OLED da 6,67″ FHD+ 144Hz

Memoria: configurazioni fino a 8GB di RAM e fino 256GB di storage

Fotocamera: Posteriore tripla: 108MP + 16MP (ottica ultra grandangolare) + 8MP (ottica periscopica, zoom ottico 5x); Anteriore: 32MP

Batteria da 4.000 mAh

Un modello ben bilanciato, che ha in comune con il Pro il display, le fotocamere, che concede qualcosa sul fronte del processore e della batteria, a favore di un design più sottile e più leggero.

Infine, il tanto vociferato modello Lite diventa realtà, con delle caratteristiche che lo pongono sulla fascia media, con attenzione alla batteria e con uno schermo comunque molto valido.

SoC Mediatek Dimensity 720

Display gOLED da 6,67″ FHD+ 90Hz

Memoria: configurazioni fino a 8GB di RAM e fino a 128GB di storage espandibili

Fotocamera: Posteriore tripla: 108MP + 8MP macro/ultrawide + 2MP profondità; Anteriore: 32MP

Batteria da 5.000 mAh

Non vediamo l’ora di poterli testare e provare sul campo, dato che la loro presentazione ufficiale è prevista per il 5 agosto, anche per conoscere meglio tutte le loro funzioni e disponibilità. I prezzi sono i seguenti:

Edge 20 Pro: 699,90€



Edge 20 6/128 GB: 449,90€

Edge 20 8/256 GB: 579,90€

Edge 20 Lite 6/128 GB: 379,90€

Edge 20 8/128 GB: 599,90€

Per poterli acquistare si dovrà attendere orientativamente la fine di agosto.