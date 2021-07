La casa automobilistica McLaren ha da poco presentato ufficialmente sul mercato una nuova supercar davvero potente ed unica, dato che sono stati costruiti soltanto 765 esemplari. Stiamo parlando, in particolare, della nuova McLaren 765LT Spider, una vettura che può vantare una potenza sotto al cofano di ben 765 CV e che sarà distribuita ad un prezzo decisamente alto.

McLaren 765LT Spider: ufficiale la nuova supercar da ben 765 CV

La nota casa automobilistica inglese è sempre pronta a stupire e questa volta lo fa con la sua nuova supercar. Come già accennato, si tratta della nuova McLaren 765LT Spider, ovvero la versione cabrio della scorsa 765LT Longtail coupé. Una delle caratteristiche principali di questa è ovviamente la potenza immensa.

Sotto al cofano, infatti, è presente un motore V8 biturbo da 4,0 litri che permette di garantire una potenza di ben 765 CV con 800 nm di coppia. Tutto questo permette di raggiungere velocità elevate in tempi rapidissimi: la velocità massima è infatti di 330 km/h, mentre si può passare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi.

Dal punto di vista costruttivo, la nuova McLaren 765LT Spider è stata pensata e progettata in modo da garantire il massimo delle prestazioni su strada, il tutto ottimizzando al meglio l’aerodinamica (grazie anche alla presenza di una coda allungata). Troviamo inoltre materiali come la fibra di carbonio per il tettuccio, per il telaio MonoCage II-S e per le appendici aerodinamiche della vettura.

Il prezzo di questa nuova supercar, come già detto, è decisamente elevato. Sul mercato italiano sarà infatti distribuita ad un prezzo di 378.500 euro.