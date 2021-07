Iliad sta monopolizzando il campo della telefonia mobile anche in estate grazie alla sua nuova promozione Flash 120. In questi giorni i clienti possono attivare questa ricaricabile che prevede consumi senza limiti per chiamate e messaggi con 120 Giga per internet. Il costo mensile per il rinnovo dell’offerta è di soli 9,99 euro al mese.

Iliad, ancora uno stop per i vecchi clienti con Flash 120

La Flash 120 è senza ombra di dubbio la promozione migliore per i clienti che intendono attivare una nuova SIM per la telefonia fissa. Purtroppo però questa tariffa presenta un limite legato a tutti gli attuali abbonati del gestore francese. Nonostante le richieste da parte del pubblico, a tre anni di distanza dall’esordio in Italia, i clienti di Iliad ancora non possono beneficiare del servizio per il cambio tariffa.

Il gestore transalpino prevede infatti ancora una netta corrispondenza tra il profilo tariffario e la ricaricabile prescelta. Il vincolo ha fatto sì che una parte degli utenti siano particolarmente svantaggiati. Tutti gli abbonati della prima ora di Iliad – coloro che hanno attivato le offerte Giga 50 o Giga 40 – allo stato attuale non possono passare alla Flash 120, una ricaricabile più conveniente sia per le soglie di consumo che per i prezzi.

Il limite è particolarmente duro da superare. Gli attuali clienti di Iliad che desiderano attivare la Flash 120 devono effettuare l’attivazione di una nuova rete e dotarsi di un nuovo numero di telefono. Le richieste del pubblico circa la futura disponibilità del cambio tariffa continuano ad essere continue sui canali social del provider.