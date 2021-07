Il soundtrack manager e music supervisor di Rockstar Games fa salire l’attesa in tutti i fan del glorioso videogioco Grand Theft Auto. A quanto pare, un post del suddetto, Tony Mesones, da Miami ha riacceso i rumors sull’ambientazione di GTA 6. Infatti, pare che secondo molti Mesones è in città per lavorare sul sound e le vibrazioni di Vice City.

A molti questo è sembrato un semplice post sui social, ma in realtà ha fatto sì che si facessero varie speculazioni sul nuovo capitolo di GTA. Stiamo comunque parlando di uno dei giochi più seguiti e venduti di sempre, soprattutto dopo che l’ultimo capitolo della saga è riuscito a diventare un vero e proprio must. Dunque, si tratta solo di un indizio, ma tanti fan già stanno incominciando a sperare. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

GTA 6: si parla solamente di indiscrezioni, ma per i fan sale già l’attesa

La presenza del soundtrack manager e music supervisor Tony Mesones a Miami non è passata di certo inosservata, anche perché nel suo post fa chiaramente riferimento a Rockstar Games, un qualcosa che di solito non si farebbe se si sta solamente passando un periodo di vacanza.

In più Miami non è solamente una delle città più amate da tutti i fan di GTA, ma è anche l’ambientazione che sarà secondo moltissimi insider. Tra questi, c’è anche Jason Schreier di Bloomberg, quindi non uno qualunque. Tuttavia, stiamo comunque parlando di indiscrezioni che attualmente lasciano il tempo che trovano e che dovranno trovare conferma in seguito.