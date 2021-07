WindTre sta dimostrando un ruolo da assoluta protagonista nel campo della telefonia mobile durante questa stagione estiva. Il provider ha messo nel mirino Iliad e le sue tariffe low cost. Tutti gli abbonati che decidono modificare il loro operatore nel mese di Luglio e per l’inizio di Agosto possono attivare la promozione Go Unlimited Star+.

WindTre migliora la tariffa di Iliad: ecco la promo con Giga no limits

La WindTre Go Unlimited Star+ allo stato attuale resta la tariffa più conveniente del momento, in alternativa alla Flash 120 di Iliad. Il ticket più conveniente di WindTre garantisce migliori soglie di consumo ed anche miglior prezzo rispetto alla promozione Iliad.

Gli utenti che scelgono la Go Unlimited Star+ di WindTre avranno chiamate senza limiti per le telefonate, SMS verso tutti e Giga illimitati per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo ogni trenta giorni è di 7,99 euro.

Con una linea di continuità rispetto anche agli altri operatori, con WindTre gli abbonati avranno anche la garanzia di un costo bloccato nel primo semestre. In base a questa dinamica, nei primi sei mesi, gli utenti non potranno ricevere rimodulazioni sui costi di rinnovo mensili.

Gli abbonati di WindTre che sono interessati a questa promozione dovranno aggiungere esclusivamente una quota extra dal valore di 10 euro. Il prezzo una tantum è da versare all’attivazione della SIM. Necessaria a portabilità del numero da reti TIM, Vodafone ed Iliad. I clienti che desiderano maggiori informazioni su questa promozione possono rivolgersi presso un punto vendita WindTre sul territorio italiano.