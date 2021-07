WhatsApp: l'applicazione definitiva per essere invisibili in chat sempre

Privacy e sicurezza restano gli aspetti più importanti in assoluto quando si tratta di applicazioni, giochi e internet in generale. Effettivamente oggi è davvero difficile fidarsi, soprattutto quando si sente parlare di varie vicissitudini che hanno sconvolto la vita di alcune persone.

Stando alle ultime notizie, una delle app più impenetrabili in assoluto al giorno d’oggi sarebbe proprio WhatsApp. L’applicazione di messaggistica istantanea ormai riesce a garantire una grande sicurezza, soprattutto con i suoi sistemi di nuova generazione. Allo stesso tempo qualcuno avrebbe ben pensato di rimescolare le carte in tavola lanciando una nuova opportunità sul web. Si tratta di un’applicazione che permetterà a tutti di diventare dei veri e propri fantasmi, soprattutto in fase di lettura dei messaggi. Stando alle ultime notizie e testimonianze dirette, molti utenti avrebbero provato l’app e si sarebbero trovati molto bene.

WhatsApp: la nuova applicazione permette di essere invisibili, potrete leggere esternamente i vostri messaggi

La nuova applicazione che tutti stanno imparando a conoscere, che appartiene al mondo delle app di terze parti e non a WhatsApp espressamente, è la nuova Unseen. Si tratta di una soluzione davvero interessante che include al suo interno le migliori soluzioni per essere invisibili.

Scaricando questa piattaforma e lasciandola attiva in background potrete avere l’opportunità di essere realmente invisibili. Tutti i messaggi saranno intercettati dall’applicazione, la quale consentirà agli utenti di leggerli proprio lì, senza aprire WhatsApp. In questo modo non risulterete mai online ma soprattutto non aggiornerete il vostro ultimo accesso. In questo modo sarà tutto più discreto.