In seguito alle segnalazioni che lamentavano una limitazione temporanea alla velocità in download in caso di un consumo non troppo eccessivo di Giga durante una giornata singola, Tiscali ha dichiarato in queste ore che si trattava di un disservizio ormai risolto.

Alcuni clienti dell’operatore virtuale di telefonia mobile avevano infatti segnalato che dopo un utilizzo di circa 1 Giga di traffico dati durante un giorno, venisse applicato un tetto massimo di 1 Mbps sulla velocità di navigazione internet in download. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tiscali ha parlato del disservizio degli scorsi giorni

La presenza di questo cap era tuttavia limitata allo stesso giorno solare, mentre il giorno successivo la situazione si normalizzava. Inizialmente, sembrava trattarsi di un meccanismo di “traffic shaping“ o di una delle misure applicate da Tiscali in caso di mancato rispetto delle politiche di uso corretto presenti nelle Condizioni Generali di Contratto.

Nelle ultime ore, tuttavia, l’operatore ha contattato MondoMobileWeb per comunicare che si trattava di un problema tecnico e che il bug è stato risolto. Nel dettaglio, Tiscali ha confermato di aver avuto un disservizio nei suoi sistemi, al quale i tecnici dell’operatore hanno lavorato tra il 22 e il 26 Luglio 2021, risolvendolo del tutto. Tiscali è un operatore di rete mobile virtuale attivo su rete TIM 4G.

