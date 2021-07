tim-attenzione-a-questo-operatore-che-ha-aggiornato-alcuni-aumenti

Errori di comunicazione, costanti rincari sulle offerte già sottoscritte e down di rete sempre più diffusi. Sono questi i problemi che, ad oggi, gli utenti si trovano a dover affrontare. Sicuramente una situazione da monitorare costantemente è quella di TIM che, in questi giorni, ha aggiornato alcuni aumenti e annullato altre rimodulazioni. Scopriamo insieme di cosa si tratta e chi potrebbe tirare un sospiro di sollievo perché graziato.

TIM ecco i nuovi aumenti chi rimodulano alcune offerte di circa 2 euro in più

Questa volta TIM ci è andata giù pesante con le rimodulazioni che hanno aumentato il costo di alcune offerte di 2 euro in più. Si tratta in totale di 24 euro in aggiunta all’anno. Quali sono le promozioni implicate.

Con certezza assoluta, le offerte toccate da questo aumento sono alcune di quelle che fanno parte della famiglia TIM Smart e TIM Connect. Secondo quanto comunicato dall’operatore telefonico nazionale l’addebito mensile sarà maggiorato di 2 euro al mese e partirà dal 1° settembre. Comunque, in via del tutto eccezionale l’azienda ha prolungato i tempi entro i quali è possibile far valere il diritto di recesso dal 31 agosto al 15 settembre.

Essendo molte le tariffe incluse nelle famiglie oggetto di questa rimodulazione, invitiamo gli utenti a consultare sulla fattura relativa al mese di luglio la sezione “Comunicazioni TIM per te“. Lì potranno scoprire se anche la loro offerta attiva subirà l’aumento dei 2 euro al mese.

Sembra che con TIM e i nuovi aumenti il peggio è sempre dietro l’angolo. Tuttavia anche l’azienda commette degli errori e qualcuno potrebbe averla scampata, almeno per questa volta.

L’operatore telefonico ha sbagliato includendo offerte

TIM si è sbagliato e ha rettificato. Pare infatti che abbia erroneamente inserito in questi aumenti anche le offerte della Famiglia Smart e Connect attivate nel 2021. Queste non saranno quindi oggetto di tali rimodulazioni.

A tutti i clienti coinvolti è arrivato un SMS. Ecco il testo qui riportato:

“Ti informiamo che, nella sezione Comunicazioni TIM Per Te della fattura TIM pubblicata a Luglio 2021, è stata erroneamente inclusa la comunicazione MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA TUA OFFERTA. Scusandoci per l’errore, ti confermiamo che non dovrai considerare il contenuto della suddetta comunicazione“.

Se avete dubbi o richieste è attiva anche l’assistenza diretta su Twitter, una bella novità. Speriamo sia anche pratica e immediata.