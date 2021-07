Il mercato degli smartphone è senza ombra di dubbio il più variegato che il mondo ha da offrire, esso infatti presenta numerosissimi modelli immessi periodicamente dalle varie aziende di tecnologia che cercano di accontentare un po’ tutti gli utenti, da coloro che non badano a spese a coloro che invece devono tirare i conti con delle finanze più ristrette.

Ovviamente a dominare il mercato abbiamo i top di gamma, i quali fanno da faro un guida per tutto il mercato, ogni anno infatti presentano delle features in grado di impressionare gli appassionati che sono pronti a sborsare anche cifre davvero importanti per riuscire a portarsene uno a casa.

Ciò non toglie che una piccola fetta del mercato è rimasta legata al passato, stiamo parlando del collezionismo, il quale guarda i vecchi modelli che da soli hanno segnato una pietra miliare nella storia della telefonia ed è costituito da collezionisti pronti a sborsare anche le cifre considerevoli pur di accaparrarsi un modello storico.

I modelli di maggior valore