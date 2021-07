Un’appuntamento annuale potrebbe finire inaspettatamente per OnePlus. Il leaker Max Jambor ha rivelato in un tweet che non ci sarà nessuno smartphone OnePlus 9T, finora atteso per questa estate.

Se l’indiscrezione si rivelerà veritiera OnePlus rilascerebbe una sola serie di smartphone di punta in un anno solare per la prima volta dal 2015. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

OnePlus 9T potrebbe non essere mai presentato

L’informatore non ha fornito una ragione per la cancellazione della serie OnePlus 9T, anche se potrebbe essere correlata alla carenza globale di chip in corso che sta colpendo la maggior parte dei principali marchi di smartphone, tra cui Samsung e Huawei. La seconda metà del 2021 potrebbe essere pertanto sterile anche nel mondo degli smartphone.

All’inizio di quest’anno OnePlus aveva affermato di non aver previsto grossi problemi in Europa a causa della carenza di chip, ma da allora la situazione è probabilmente peggiorata, quindi la strategia di OnePlus potrebbe essere cambiata di conseguenza. In ogni caso potrebbe essere una delusione per i fan che aspettano con trepidazione OnePlus 9T, i quali dovrebbero accontentarsi di OnePlus 9 o aspettare OnePlus 10 fino al primo trimestre del 2022.

Jambor è stata la prima persona a rivelare che OnePlus aveva cancellato OnePlus 8T Pro lo scorso anno per concentrarsi sul più conveniente OnePlus 8T, lanciato a ottobre e accolto con recensioni positive. A questo punto, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire maggiori dettagli.