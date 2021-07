La serie di successo de “La Casa de Papel“, show di punta del servizio di streaming Netflix si mostra in un nuovo importante teaser in vista della prossima stagione.

Il nuovo teaser dura solo 30 secondi, ma la tensione è ancora alta. Con una colonna sonora inquietante, il Professore, il capo delle rapine, è incatenato per mano di una donna misteriosa che non abbiamo mai incontrato prima. Come ha fatto ad arrivare lì?

Il trailer completo della nuova stagione arriverà il 2 agosto, il che potrebbe darci qualche risposta in più.

La Casa De Papel è diventata la serie in lingua non inglese più vista su Netflix entro quattro mesi dall’aggiunta alla piattaforma all’inizio del 2018. La quinta e ultima stagione dovrebbe essere rilasciata in due parti: i primi cinque episodi saranno presentati in anteprima il 3 settembre , con la seconda metà successiva il 3 dicembre.

“Quando abbiamo iniziato a scrivere la parte 5 nel bel mezzo della pandemia, abbiamo sentito che dovevamo cambiare ciò che ci si aspettava dalla stagione di dieci episodi e abbiamo usato ogni strumento possibile per creare la sensazione di un finale di stagione o finale di serie nel primo volume stesso“, ha detto il creatore dello spettacolo Álex Pina.

Un viaggio tra la psicologia dei personaggi

“Abbiamo deciso di lavorare in un genere estremamente aggressivo, mettendo alle corde tutto il gruppo. Nel volume 2 ci siamo concentrati maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi. È un viaggio attraverso la loro situazione sentimentale e psicologica che ci collega direttamente alla loro partenza“.

Tuttavia, non è ancora tutto finito per i fan. Nel novembre dello scorso anno, Netflix ha annunciato che avrebbe creato un adattamento coreano dello spettacolo. La showrunner Pina ha anche un’altra serie Netflix attualmente in corso: Sky Rojo, che ha debuttato a marzo, e segue le storie di tre prostitute in fuga dal loro protettore e dai suoi scagnozzi.

Mentre aspettiamo che la stagione 5 arrivi su tutti gli schermi, dai un’occhiata al nostro elenco dei migliori programmi Netflix che puoi guardare in questo momento.