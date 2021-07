Il 14 settembre Apple potrebbe rilasciare i suoi nuovi iPhone 13. Il colosso di Cupertino dovrebbe procedere con la presentazione ufficiale dei suoi smartphone tramite un evento online. Le ultime voci riferiscono infatti che nessun evento fisico organizzato da Apple avrà luogo quest’anno, il colosso tornerà alle normali modalità di lancio dei nuovi device soltanto nel 2022.

iPhone 13: specifiche tecniche e data di lancio dei dispositivi!

iPhone 13 seguirà la suddivisione in quattro modelli inaugurata da Apple con il lancio degli iPhone 12. Arriveranno, quindi, oltre a una versione standard, anche un modello mini e i due Pro e Pro Max.

Gli aggiornamenti principali riguarderanno il display, in grado di supportare una frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz; dotati di tecnologia LTPO e schermo sempre attivo. Il comparto fotografico sarà costituito da nuovi sensori che, in iPhone 13 e iPhone 13 mini avranno disposizione differente per motivi estetici ma principalmente tecnici. Apple, infatti, collocando i sensori in diagonale garantirà una migliore qualità fotografica.

Le novità riguarderanno anche il design complessivo dei dispositivi, la cui particolarità principale risiederà nelle nuove dimensioni del notch, destinato a sparire con l’arrivo dei prossimi iPhone 14.

Le ultime voci hanno riferito, inoltre, che tra le intenzioni di Apple vi è anche quella di dotare i dispositivi di una ricarica più rapida rispetto a quella degli attuali iPhone. Dunque, stando a quanto trapelato, gli iPhone 13 in arrivo il 14 settembre saranno dotati di ricarica a 25W. La novità potrebbe indurre il colosso a realizzare un nuovo caricabatteria che potrebbe essere venduto separatamente e quindi non incluso nella confezione dei nuovi iPhone.