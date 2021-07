Iliad, il 5G e due servizi gratis con la nuova tariffa

La Flash 120 rappresenta un’occasione vantaggiosa non solo per prezzi e soglie di consumo, ma anche per alcuni extra aggiuntivi. Con questa ricaricabile, ad esempio, gli utenti avranno anche tre servizi completamente gratuiti.

Gli abbonati che optano per la Flash 120 avranno in primo luogo telefonate senza limiti verso l’estero. Grazie a questo extra, i clienti potranno comunicare con amici e parenti residenti al di fuori dei confini nazionali senza costi aggiuntivi. Ad oggi la lista di Iliad prevede sino a 60 nazioni compatibili con le chiamate gratuite all’estero.

Sempre gli abbonati Iliad che optano per la Flash 120 potranno anche utilizzare la segreteria telefonica a costo zero. Iliad ha deciso di differenziare la sua strategia da TIM, Vodafone e WindTre. In controtendenza con gli altri operatori, l’ascolto delle registrazioni dalla segreteria non prevede costi aggiuntivi sulla ricaricabile.