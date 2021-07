L’eccitazione per GTA 6 è al culmine, nonostante non sia emerso un singolo dettaglio confermato sul prossimo grande titolo di Rockstar Games. Sono passati quasi otto anni da quando GTA 5 è stato lanciato per la prima volta e da Rockstar Games non abbiamo ricevuto notizie su cosa aspettarsi dal prossimo capitolo principale della serie Grand Theft Auto.

Sono emerse molte presunte perdite e voci, con l’ultima perdita che afferma che la data di rilascio di GTA 6 potrebbe essere rilasciata intorno l’anno 2025.

Henderson ha recentemente suscitato molte discussioni nella comunità di GTA quando ha rivelato informazioni di cui aveva sentito parlare da dietro le quinte di GTA 6.

Il leaker ha rivelato molte potenziali informazioni su GTA 6, dicendo che sarà solo per le console di nuova generazione, E potrebbe avere una data di uscita compresa tra il 2023 e il 2025 e che il prossimo gioco GTA sarà ambientato in una versione moderna di Vice City.

Ma uno dei dettagli più interessanti che Henderson ha rivelato è che il prossimo gioco GTA potrebbe avere una mappa in evoluzione come Fortnite.

Questo potrebbe vedere nuove aree e contenuti aggiunti a GTA 6 nel tempo, il che è una prospettiva affascinante.

Ci vorranno altri anni prima che GTA V chiuda definitivamente

Inoltre, dato l’enorme successo di GTA Online che continua a rastrellare soldi dagli utenti, un modello di servizio live per il prossimo gioco GTA avrebbe molto senso.

E in un nuovo articolo pubblicato da DualShockers, Henderson ha affermato che questo modello potrebbe significare che GTA 6 finirà per essere l’ultimo gioco della serie GTA.

Nell’articolo Henderson ha scritto: “Rockstar sembra voler rendere GTA 6 il videogioco più epico della storia, con aggiornamenti costanti che non solo danno ai fan nuovi contenuti, ma mantengono il mondo nuovo e interessante evolvendosi.”

GTA 5 e GTA Online sono ancora enormi storie di successo, con il quinto gioco che ottiene ancora diversi milioni di vendite premium al mese e, ad essere onesti, sembra che Rockstar potrebbe ancora cavalcare il carrozzone di GTA Online per un altro decennio se scegliessero di farlo .

Henderson ha detto che crede “genuinamente” che GTA 6 potrebbe finire per essere “l’ultimo della serie”. Questa sono, ovviamente, solo speculazioni. Ma le prove sembrano supportare la teoria di Henderson.