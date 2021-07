La connessione 4G è a serio rischio. Perché? A quanto pare, c’è una falla molto seria nella sua sicurezza, la quale mette a rischio in maniera costante gli utenti che la utilizzano quotidianamente per accedere a internet. Di recente è stata fatta questa scoperta e ci sono dei motivi per cui è molto importante: il primo è rintracciabile nel fatto che la rete 4G è la connessione mobile più utilizzata al momento e lo sarà anche negli anni a venire. Di fatto, il lancio è avvenuto nel 2010 e attualmente è il supporto alla nuova linea 5G.

In più, come detto poc’anzi, è la connessione più utilizzata al mondo, e questo è dovuto al fatto che la distribuzione del 5G sta avvenendo in maniera decisamente lenta. Quindi, il 4G è ancora tutt’oggi uno strumento assai usato, nonostante questa pericolosa falla.

Falla 4G: i problemi che ci sono con questa rete

La falla al 4G riguarda in maniera particolare le comunicazioni esistenti tra l’host e il provider. Durante questo processo chiunque potrebbe infiltrarsi nella comunicazione e cercare di istituire una connessione internet finta. Tramite questo trucchetto sarà facile per i malintenzionati tenere traccia di tutti i dati che transitano sia in entrata che in uscita.

E non finisce qui: la cosa peggiore che potrebbe capitare è che il malintenzionato riesca ad entrare in possesso dei dati sensibili dell’utente. In questo modo, potrebbe accedere al conto corrente del suddetto senza che egli se ne accorga.

Quindi, in definitiva, una volta che queste informazioni finiscono in mani sbagliate possono essere utilizzate per svuotare tranquillamente il conto corrente. Non c’è attualmente una risoluzione al problema se non l’approdo totale della nuova rete 5G, cosa che pare sia ancora lontana.