WhatsApp può essere spiato: l'applicazione segreta e gratuita

WhatsApp ad esempio è una di queste, vista anche la sua grande utilità e la rivoluzione che anni fa portò nel mondo mobile. L’app più famosa del mondo che oggi conta oltre 2 miliardi di utenti, sta riuscendo a migliorarsi ulteriormente, mettendo una pezza anche a situazioni al limite che gli utenti proprio non riuscivano a gestire. In tanti ricorderanno infatti di come era possibile prima pagare delle app di terze parti per spiare le conversazioni altrui proprio su WhatsApp. Ora questo non è più possibile visto che nessuna di quelle app funziona più, grazie alle varie indagini compiute da WhatsApp in primis. Ci sarebbe però una nuova applicazione che permetterebbe di spiare quelli che sono i movimenti giornalieri nell’app.

WhatsApp: ecco l’applicazione che consente agli utenti di spiare i movimenti in chat

Vi chiedevate se fosse possibile ancora ficcare il naso negli affari dei vostri contatti WhatsApp? Ecco la soluzione. Stiamo parlando di Whats Tracker, applicazione di terze parti che consente di selezionare una o più persone da spiare durante la giornata.

Mediante questa piattaforma sarà possibile ottenere informazioni riguardanti entrata ed uscita proprio su WhatsApp. Chi scarica l’app potrà scegliere di monitorare una o più persone e conoscere ogni orario di entrata o uscita in WhatsApp. Il tutto ovviamente gratis.