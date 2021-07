WhatsApp è al centro della comunicazione anche in questo 2021. Dopo gli ultimi mesi, caratterizzati dalla pandemia, WhatsApp ha consolidato il suo primato su Telegram e Signal, ma al tempo stesso si è dovuta confrontare con una serie di nuovi avversari. L’ascesa di piattaforme come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet è stata impetuosa proprio in relazione con l’emergenza sanitaria.

WhatsApp, così potrebbero a breve cambiare le videochiamate

Zoom, Microsoft Teams e Google Meet hanno difatti imposto la loro popolarità grazie alle attività di riunioni a distanza, utili sia per lo smart working che per la didattica online.

Le riunioni a distanza e il lavoro agile sono una prospettiva nel mondo delle comunicazioni che WhatsApp non vuole lasciare agli avversari. Per questa ragione, nel corso delle prossime settimane potrebbero arrivare da parte degli sviluppatori alcune novità a riguardo. Allo stato attuale, le indiscrezioni parlano di un possibile upgrade per WhatsApp Web.

Proprio sull’estensione desktop della chat, potrebbero arrivare le novità inerenti le riunioni virtuali da remoto. I tecnici di WhatsApp andrebbero quindi a creare un sistema di comunicazione più esteso della attuali videochiamate, garantendo una partecipazione ad un numero maggiore di utenti. Al tempo stesso, con il nuovo upgrade dovrebbero essere aggiunte anche altre funzioni alle videochiamate come la condivisone dello schermo.

La novità possibile di WhatsApp strizza ovviamente l’occhio a tutti gli account Business, ma guarda anche al pubblico degli utenti privati. Anche con tale upgrade, gli sviluppatori vogliono rimarcare il gap nei confronti di Telegram o Signal.