Vodafone ha deciso di tentare i clienti della concorrenza con una nuova offerta molto interessante. Si tratta in particolare della promo Vodafone Special Minuti 50 Giga e l’operatore telefonico la sta proponendo ai clienti di TIM ad un prezzo scontato.

Vodafone offre l’offerta Special Minuti 50 Giga ai clienti di TIM ad un prezzo scontato

Come già accennato, il noto operatore telefonico rosso sta tentando i clienti del rivale TIM con l’offerta denominata Vodafone Special Minuti 50 Giga. In particolare, ad un costo di 9,99 euro al mese, gli utenti potranno utilizzare 50 GB di traffico dati per navigare tramite connettività 4G e minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Tutti gli utenti provenienti principalmente da TIM (ma anche da chi provenie da Tiscali, CoopVoce, Spusu e Digi Mobil) potranno richiedere l’attivazione di questa offerta presso i rivenditori dell’operatore telefonico.

Vi ricordiamo che attualmente Vodafone ha già lanciato tante altre iniziative e promozioni. Tra queste, ci sono ad esempio le altre offerte della gamma Special. Una delle più interessanti, in particolare, è la promo Vodafone Special 100 Digital Edition. Quest’ultima, infatti, permette di usufruire ben 100 GB di traffico dati al mese, minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri mobile e nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo di 9,99 euro al mese. Questa offerta è però riservata agli utenti che effettueranno la portabilità da liad, Fastweb e da alcuni Operatori Virtuali, fatta eccezione per Kena, ho. Mobile, Very Mobile e LycaMobile. Con l’iniziativa Prova Vodafone, vi ricordiamo infine che gli utenti potranno pagare 5 euro al mese per il primo mese.