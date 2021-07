Vodafone si propone come vera alternativa a Iliad durante la stagione estiva. Nel corso di queste settimane, il provider ha deciso di assicurare a tutti i clienti una tariffa che sia alternativa alla Flash 120 del gestore francese. Ecco quindi, la ricaricabile chiamata Special 70 Giga.

Vodafone migliora Iliad: ecco la tariffa da 70 Giga

La tariffa Special 70 Giga propone a tutti gli abbonati un pacchetto che comprende 70 Giga per la connessione internet, minuti senza limiti verso tutti più SMS illimitati. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni.

Gli utenti che scelgono in estate la promozione Special 70 Giga avranno anche alcuni vantaggi significativi. Come stabilito da AGCOM, infatti, gli abbonati di Vodafone avranno la garanzia di costi bloccati almeno durante il primo semestre dall’attivazione del profilo. Non ci saranno quindi rimodulazioni sui costi nei primi sei mesi.

La Special 70 Giga presenta delle condizioni del tutto speculari a quelle delle altre promozioni del provider inglese. Gli abbonati, ad esempio, dovranno aggiungere un costo extra dal valore di 10 euro per l’attivazione della SIM. Questo costo è del tutto una tantum rispetto al prezzo di rinnovo mensile standard.

Gli utenti che desiderano ricevere ulteriori informazioni riguardo questa tariffa di Vodafone potranno recarsi in uno dei punti vendita del gestore sul territorio italiano. E’ bene ricordare che l’operazione portabilità da altro operatore è propedeutica per la sottoscrizione della tariffa. La Special 70 Giga di Vodafone si rivolge per ora si soli clienti TIM, WindTre ed Iliad.