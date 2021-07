Uno spaventoso allarme è stato lanciato dai clienti di due famose banche, UniCredit e Intesa Sanpaolo. Sono tutti in pericolo per le nuove truffe spoofing! Una tecnologia incredibilmente nociva, capace di raggirare anche i più esperti. Il rischio è quello di concedere l’accesso al proprio conto corrente online a dei cybercriminali esperti che spacciano i loro SMS ed email come provenienti da queste due banche.

Truffe spoofing: tutti i clienti UniCredit e Intesa Sanpaolo sotto attacco

Tutti sotto l’attacco di pericolose truffe spoofing i clienti di UniCredit e Intesa Sanpaolo. Questa nuova tecnica, utilizzata dagli hacker, trasforma una email fraudolenta in una ufficiale. Infatti in questo nuovo raggiro non solo vengono clonati il logo, i contenuti e la veste grafica, ma anche l’indirizzo email accreditato.

Ecco perché anche i più esperti potrebbero cadere nella trappola di questa nuova truffa. Il messaggio contenuto nella mail, invita l’utente a fornire alla banca i suoi dati aggiornati per poter così continuare ad accedere ai classici servizi Home Banking.

A questa si aggiunge anche un’altra frode, quella comminata a mezzo SMS. Anche qui, come in tutte le truffe smishing, viene inviato un messaggio di testo all’utente con lo stesso obbiettivo: carpire le credenziali di accesso per poter “spazzolare” tutti i risparmi depositati nel conto corrente online del povero malcapitato. La tecnica spoofing ricrea un contatto che agli occhi del destinatario pare proprio essere la sua banca.

Ci teniamo a specificare che, in ambedue i casi, verificare l’indirizzo email o il numero del mittente non serve a nulla. Infatti attraverso lo spoofing i cybercriminali clonano l’identità della banca o di qualsiasi altro servizio sia esso Facebook, Instagram o altro.

Alcuni consigli utili

Quindi, come potersi difendere e non lasciarsi travolgere da queste pericolose truffe? Ognuna delle due banche ha redatto una sezione del proprio sito internet dedicata alla sicurezza, nella quale sono indicati alcuni utili consigli.

#OneUniCredit: il furto di dati e di identità #digitale, la frode via e-mail, sms o telefonata sono pericoli reali che affrontiamo, ogni giorno, nel mondo digitale. Scopri come riconoscerli e come difenderti. #UniCredit #UniCredit4You — UniCredit Italia (@UniCredit_IT) June 28, 2021

Ovviamente la cosa più importante in assoluto è non cliccare mai su nessun link inviato tramite email o SMS. Inoltre è indispensabile evitare di comunicare tutti quei dati che potrebbero ricondurre al denaro depositato sul conto come password, codici OTP, PIN, carta di credito e dati personali.

In conclusione possiamo dire che oggi giorno è importantissimo conoscere le truffe più diffuse e i metodi per difendersi. Questo perché in gioco ci sono la nostra identità, i nostri risparmi e un futuro sicuro e sereno.