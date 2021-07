Allo stato attuale siamo in attesa della season 4 di Stranger Things. La pandemia ha tardato notevolmente la programmazione e sono passati oramai ben due anni dalla scorsa uscita. Stanno arrivando varie notizie sulla quarta stagione, ma pare che stiano arrivando delle news anche per quanto concerne una quinta stagione di Stranger Things.

La serie TV statunitense non delude mai e fa sempre felici tutti i fan, soprattutto con le ultime indiscrezioni da parte dei protagonisti. La suddetta può essere definita come uno degli show più amati che esistono sulla piattaforma Netflix e ha conquistato davvero tutti, anche chi non era un fan del fantascientifico.

Mentre il cast è ancora in fase di registrazione e purtroppo non sappiamo ancora la data di uscita del nuovo capitolo, siamo a conoscenza del fatto che Matt e Ross Duffer hanno intenzione di farci una vera e propria sorpresa con la quinta season di Stranger Things.

Stranger Things 5: l’indiscrezione che non ti aspetti

Moltissimi fan si stavano chiedendo se ci potesse essere o meno una quinta stagione di Stranger Things e molti sono stati contenti di leggere le dichiarazioni di David Harbour (colui che interpreta Jim Hopper nello show), il quale apre ad una quinta stagione:

“Sì, penso che nella mia lista dei punti di discussione di Netflix non dovrei dire che c’è una quinta stagione. Se tu fossi sul set con qualcuno che lavora a uno spettacolo che potrebbe avere una quinta stagione, sono sicuro che quelle persone probabilmente metterebbero in scena qualcosa che porterebbe a nuovi episodi. Voglio dire, fin dall’inizio di questo show, ho parlato con i fratelli Duffer dell’arco narrativo di Hopper e di come sarebbe stato, e mi hanno parlato di lui”.