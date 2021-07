Lo smartphone più caro al mondo esiste ed è un iPhone. Ad oggi vale circa 48 milioni di dollari. Una vera e propria esagerazione del lusso! Destinato a un mercato speciale, scopriamo insieme le caratteristiche di questo inarrivabile smartphone da collezione. Più che un investimento si potrebbe definire una vera e propria pazzia. Ecco tutti i dettagli di questo prezioso gioiello hi tech.

Smartphone costosi: il Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond li batte tutti

Ebbene sì, chi riuscirebbe a battere uno smartphone che oggi per acquistarlo è necessario spendere 48,5 milioni di dollari? Il Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond, con questo prezzo, li supera tutti e si aggiudica il primato del device più costoso al mondo.

La prima persona ad aver acquistato questo smartphone, e a quanto pare l’unica, è Nita Ambani, la moglie dell’uomo più ricco dell’Asia, Mukesh Ambani. Questo modello inoltre è disponibile dal 2014 e ordinabile su apposita prenotazione.

Ovviamente trattandosi di un iPhone 6 le specifiche non sono da urlo. Ad ogni modo ciò che impenna il suo valore commerciale sono i materiali con cui è stato modificato da Falcon, azienda statunitense leader nel settore, trasformandolo in un prodotto dedicato a chi ama il lusso estremo.

Disponibile in tre varianti di colori, a seconda del materiale con cui è stata rivestita la scocca, può essere ordinato in oro 24 carati, oro rosa e platino. La particolarità del Falcon Supernova iPhone 6 è il diamante incastonato sul retro della scocca. Non passa certo inosservato rendendo così speciale ed elegante quello che non potrebbe essere altrimenti se non un semplice smartphone.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche non serve dilungarsi molto. Si tratta di un classico iPhone 6 con memoria da 32 GB, 64 GB o 128 GB. La sua batteria Li-Po da 1080 mAh non è rimovibile e in questi modelli qualche problemuccio, col tempo, lo ha dato. La sua durata può arrivare fino a fine giornata non con un utilizzo intensivo.

Insomma tra gli smartphone da collezione disponibili sul mercato, questo è quello che per prezzo vale più di tutti. Chissà quanti oltre alla signora Ambani avranno acquistato questo modello!