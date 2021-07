Nella giornata di ieri, lunedì 26 luglio 2021 è stato ufficialmente annunciato che il nuovo amministratore delegato di Sky Italia sarà Andrea Duilio. La novità è stata anche commentata dal CEO UK & Europe di Sky, Stephen van Rooyen.

Dallo scorso Dicembre 2020 e fino al suo ingresso in Sky Italia, Andrea Duilio è stato Direttore Business Unit Consumer di Vodafone. Vodafone Italia ha annunciato proprio oggi il successore di Duilio, che dal 1° Settembre 2021 sarà Gianluca Pasquali. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Sky Italia cambia l’Amministratore Delegato

Con un’età di 47 anni, il nuovo amministratore delegato di Sky Italia è laureato in Economia all’Università Bocconi di Milano, è sposato e ha tre figli. In Vodafone Italia, Duilio ha percorso una carriera ventennale ricoprendo diversi ruoli nella Business Unit Consumer. A partire da Aprile 2018, Duilio ha guidato il percorso di trasformazione digitale di Vodafone Italia in veste di Digital Director, assumendo successivamente l’incarico di Direttore Commercial Operations.

Il commento di Stephen van Rooyen, il già citato CEO UK & Europe di Sky, è il seguente: “Sono lieto di dare il benvenuto a Andrea Duilio come nuovo AD di Sky Italia e di poter lavorare insieme a lui nell’attuazione dei nostri ambiziosi piani di sviluppo. L’esperienza maturata da Duilio darà un’importante spinta al processo di innovazione e di crescita di Sky Italia, completando la transizione verso un modello operativo più snello e integrato con il gruppo“.

Come dichiarato dall’emittente satellitare con l’annuncio della nomina, Andrea Duilio assumerà il suo nuovo incarico a partire dal 6 Settembre 2021. Si ricorda che il precedente amministratore delegato di Sky Italia è stato Maximo Ibarra, che a meno di un anno dal lancio nel mondo della telefonia fissa con il servizio Sky WiFi, si era dimesso dal suo ruolo per affrontare una nuova sfida professionale. Secondo quanto era stato riportato da una comunicazione interna inviata da Stephen van Rooyen stesso e riportata da ANSA, Maximo Ibarra chiuderà definitivamente i suoi rapporti con Sky Italia dopo la fine di Luglio 2021.