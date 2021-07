Dopo l’Europeo, inizia per Sky un periodo di transizione molto complicato. Come noto, in vista della prossima stagione calcistica, la piattaforma satellitare dovrà rinunciare all’esclusiva della Serie A. Dopo 15 anni di quasi monopolio, il massimo campionato calcistico passa sugli schermi di DAZN.

Sky, costi del Calcio a zero e altre novità in arrivo

Ancora oggi, i tecnici di Sky hanno il timore di una vera e propria fuga di massa degli abbonati. Per contrastare l’ascesa di DAZN, la tv satellitare ha rivisto la sua politica sui costi. Gli abbonati che si servono del pacchetto Calcio avranno questo ticket completamente gratis sino al prossimo 30 Settembre. Altre novità sarà poi il costo fisso, a partire da Ottobre: solo 5 euro ogni trenta giorni.

Senza la Serie A, la visione di Sky si sposa anche su servizi aggiuntivi. L’investimento su Sky Q, ad esempio, è volto a garantire al pubblico una visione della tv con qualità aggiuntive rispetto agli standard dei rivali. Da alcune settimane, gli abbonati a tal proposito possono accedere a due nuove app come RTL+ e Disney+.

Sempre in estate Sky ha ampliato la disponibilità dei suoi canali per tutti gli utenti, introducendo nuovi contenitori come Sky Serie, Documentari, Nature e Investigation.

Per quanto concerne i diritti televisivi in ambito sportivo, resta l’impegno per le competizioni aggiuntive rispetto alla Serie A. Sky si è assicurata la trasmissione delle prossime edizioni Champions League. I diritti della Pay tv per il massimo torneo europeo per club riguardano il prossimo triennio, dal settembre 2021 sino alla primavera 2024.