Hai mai pensato di investire nelle SIM? Ecco un modo semplice e pratico. Se devi cambiare numero di telefono scegline uno tra i Top Number. Si tratta di un mercato in costante crescita dove collezionisti di tutto il mondo sono disposti a spendere cifre astronomiche pur di aggiudicarsene uno davvero speciale. Ecco alcune indicazioni che potrebbero rivelarsi particolarmente utili se anche tu vuoi affacciarti nel settore delle SIM Top Number da collezione.

Prima di cambiare numero di telefono valuta l’opportunità delle SIM Top Number

È capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di decidere di cambiare numero di telefono cellulare. Dopo tanti anni un po’ di nostalgia c’è, ma sono davvero troppi coloro che hanno quel numero. Magari alcuni ora non sono nemmeno più amici, senza parlare delle continue chiamate dei call center a ogni ora del giorno. Se ti trovi in questa situazione fermati e, prima di scegliere una nuova numerazione da collegare alla SIM, rifletti su questa opportunità.

Si tratta di un settore inserito nel mondo del collezionismo. Non stiamo parlando di francobolli o di monete rare e preziose, bensì di vere e proprie SIM alle quali è collegato un numero di telefono unico e speciale. Vengono definiti Top Number e possono avere:

una sequenza numerica facile da ricordare ;

; un numero speciale, forse una data importante o una combinazione che in qualche parte del mondo è particolarmente ricercata perché porta fortuna;

o una combinazione che in qualche parte del mondo è particolarmente ricercata perché porta fortuna; una serie di numeri uguali ;

; una sequenza numerica crescente o decrescente.

Questi sono solo alcuni particolari utili a identificare una SIM Top Number. Ce ne sono alcune che oggi costano parecchie migliaia di Euro. Dove si possono acquistare?

Gli eCommerce dei Top Number

Online esistono diversi eCommerce dove trovare e acquistare SIM Top Number. Ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche. Ovviamente scegliere il numero di telefono giusto, senza spendere eccessivamente, in pratica facendo l’affare, può rivelarsi in futuro un ottimo investimento.

Ad esempio diverse SIM Top Number si trovano in vendita sul sito di eBay, il colosso degli eCommerce. Oppure esistono anche siti specifici come DevShop.it dove c’è solo l’imbarazzo della scelta.