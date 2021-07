Vi mancavano le promozioni di Sony per PlayStation? Se sì, eccovi accontentati con una notizia che vi farà saltare sulla sedia. Infatti ci aspetta un’estate ricca di sconti proprio sul PlayStation Store. Tantissimi videogiochi a prezzi caldi ed esclusivi per PS4 e PS5. Ecco i titoli migliori! Scopriamoli insieme.

PlayStation Store: Sony ne sa una più del diavolo

Per rendere l’idea, stiamo parlando di circa un centinaio di titoli per PS4 e PS5 che Sony ha deciso di scontare sul PlayStation Store. Prezzi davvero caldi per portarsi a casa videogiochi famosi ed esclusivi.

Cosa state aspettando? Vediamo insieme quali sono quelli che vale la pena acquistare se già non fanno parte della vostra collezione. Ecco tutti i migliori titoli scontati su PlayStation Store da non lasciarsi sfuggire.

God of War Digital Deluxe Edition

Partiamo da uno dei videogiochi che non ha certo bisogno di presentazioni: God of War. Su PlayStation Store è in offerta la Digital Deluxe Edition scontata a 14,99 euro. Parliamo di circa 20 milioni di copie vendute. Un successo che fa paura.

Questa è l’occasione per portarsi a casa un titolo che ha fatto la storia di PlayStation 4. Ovviamente deve piacere il genere. L’offerta termina il 4 agosto 2021. Meglio non perdere tempo.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales Deluxe Edition

Continuiamo con Marvel’s Spider-Man Miles Morale Deluxe Edition. La versione più completa di questo gioco che al prezzo di vendita attuale risulta la più conveniente. Una promozione scontata al 19% davvero ghiotta.

Marvel’s Spider-Man Miles Morale Deluxe Edition è in vendita sul PlayStation Store a 64,79 euro. Questa versione contiene l’avventura di Miles e quella, rimasterizzata per PS5 di Insomniac per PS4, Marvel’s Spider-Man Remastered.

PlayStation Hits

Non potevamo concludere l’articolo senza menzionarvi la serie di videogiochi firmata PlayStation Hits con tantissimi titoli disponibili nello store di Sony a partire da 9,99 euro.

Risparmierete la metà e porterete nella vostra console titoli che hanno fatto la storia. Intanto proseguono le voci su una possibile partnership tra PlayStation e Netflix che si sta lanciando nel mondo del gaming.