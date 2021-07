Ancora una volta Netflix è riuscita a sorprendere tutti i suoi abbonati. Dopo tanta attesa, inaspettato è arrivato l’annuncio in merito a Lucifer 6. Inutile dire che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché ha entusiasmato tutti i fan di questa serie TV, lasciando però un velo di malinconia.

Lucifer 6: rivelata la data di uscita dei nuovi episodi

Era solo questione di tempo e il fatidico giorno è arrivato. Netflix, attraverso i suoi profili social ha rivelato la data di uscita dei nuovi episodi di Lucifer 6. Come per l’annuncio de La Casa di Carta 5, anche la sesta stagione di questa serie TV ha lasciato tutti sorpresi.

Effettivamente tra i fan, oltre alla gioia, c’è stata anche un po’ di tristezza visto che tutti ormai sanno che Lucifer 6 decreterà anche la fine definitiva di questo titolo. Ma quando saranno disponibili i nuovi episodi?

“Tutto ha una fine, anche il male” ha twittato il colosso dello streaming on demand per annunciare che il 10 settembre sarà pubblicata la nuova e ultima stagione di Lucifer.

Tutto ha una fine, anche il male. La stagione finale di LUCIFER arriva il 10 settembre. pic.twitter.com/DVdn6MVosh — Netflix Italia (@NetflixIT) July 25, 2021

Inoltre, Netflix non solo ha svelato la data di uscita dei nuovi episodi, ma ha anche pubblicato il trailer ufficiale di Lucifer 6. Un video che ha preso per mano accompagnando e completando questo annuncio atteso da tempo.

Tante novità in arrivo con la sesta e ultima stagione

Sono diverse le novità in arrivo con la sesta e ultima stagione. Sembra che nel cast potrebbero comparire diverse guest stars come di consueto in Lucifer. Ma ancora non si hanno notizie certe.

Ovviamente non poteva mancare nemmeno la sinossi ufficiale di Lucifer 6 che vi proponiamo integralmente:

“Ecco, l’ultima stagione di Lucifer. Per davvero questa volta. Il diavolo stesso è diventato Dio… quasi. Perché esita? E mentre il mondo inizia a disfarsi senza un Dio, cosa farà in risposta? Unisciti a noi per salutare in modo agrodolce Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan. Preparate anche i fazzoletti“.

Infine concludiamo con il messaggio di addio dei co-showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich: “È davvero la nostra stagione di addio. C’è una storia che non sapevamo di dover raccontare fino a quando non siamo arrivati ​​al finale della quinta stagione. E una volta che siamo arrivati a quel punto, ci siamo resi conto che c’era materiale per un’intera stagione degna di essere raccontata e di cui siamo entusiasti“.