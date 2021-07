Ormai manca poco più di un mese all’uscita della prima parte dell’ultima stagione de La Casa di Carta e i fan si stanno preparando all’inizio della fine. Negli ultimi tempi però alcune dichiarazioni di Jesus Comenar, produttore della serie distribuita da Netflix, hanno fatto storcere il naso ai fan. Il motivo sono alcune scelte riguardanti proprio quest’ultima stagione e la gestione di alcuni personaggi.

Nel fra tempo però inizia a circolare tra le pagine social della fanbase de La Casa di Carta un rumor riguardante una possibile serie Spin Off concentrata su alcuni dei protagonisti dello show principale. Quello che molti fan chiedono è di poter rivedere il personaggio di Nairobi, uno dei più iconici membri della banda dell’assalto alla zecca di Stato.

La Casa di Carta: la decisione su Nairobi sembra definitiva

Nairobi, oltre ad essere uno dei personaggi più iconici dello show Netflix , è senza dubbio uno dei più amati tra i membri della banda de La Casa di Carta. La sua morte ha sicuramente segnato i fan che speravano di vederla riapparire, magari in un flashback.

Tuttavia le parole del regista sembrano mettere un punto a questa possibilità; le sue dichiarazioni sanciscono ufficialmente l’assenza del personaggio dalla quinta stagione. Ecco le sue parole: “Nairobi rappresentava in un certo senso il cuore della banda. E penso che avrebbe faticato a trovare il suo posto nel sequel, visto che è una stagione di scontro diretto. E Nairobi è sempre stata un personaggio diverso, un personaggio che non era per lo scontro diretto”.