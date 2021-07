Il social network probabilmente più famoso in tutto il pianeta nonché il più utilizzato è senza alcun dubbio Instagram, la piattaforma ora di proprietà di Facebook vanta una platea di utenti planetaria, che sfrutta il social per condividere momenti della propria vita con amici e fare così una foto-diario della propria vita da tenere sempre a portata di un click.

Ovviamente il proprio account Instagram al giorno d’oggi assume un valore di importanza assoluta dal momento che a tutti gli effetti costituisce una parte integrante della nostra identità dal momento che fa quasi da fototessera della nostra persona, dettaglio che, unito all’enorme mole di dati sensibili in esso contenuto, lo rendono una preda succulenta di truffatori e hackers, interessati ad appropriarsi degli account degli utenti.

La mail di phishing perfetta

In circolazione negli ultimi tempi è arrivata una nuova mail di phishing molto particolare, è davvero difficilissima da sgamare, essa ha infatti delle peculiarità che mostrano un ottimo lavoro alle spalle portato avanti dal suo creatore, in primis infatti essa è personalizzata ad hoc per voi (I campi oscurati avranno il vostro username), in secundis, viene spedita attraverso un’e-mail che ricalca quelle ufficiali di Amazon, un evento reso possibile attraverso la famosa pratica definita come smoofing.

L’unico sentore di allarme che può portarvi a essere sospettosi è l’italiano utilizzato nel corpo testo, troppo poco formale per una mail di avviso da parte di Instagram, elemento da unire tra l’altro all’impostazione della mail che vi porta a effettuare l’accesso, esattamente come farebbe una mail di phishing.