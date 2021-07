A partire da venerdì, Facebook porterà il suo servizio di cloud gaming su iPhone e iPad tramite un’app Web che le persone potranno aggiungere alle proprie schermate iniziali come un’app nativa. Il sito ti consentirà di giocare a semplici giochi web come il solitario e a streaming di titoli più intensivi dal punto di vista grafico come i giochi di corse.

Ma grazie alle regole di Apple, non è chiaro come le persone lo troveranno, dal momento che agli sviluppatori di terze parti come Facebook è vietato indirizzare gli utenti delle loro app a siti Web con meccanismi di acquisto che non sono di proprietà di Apple. La libreria di giochi web di Facebook, che include quelli basati su HTML5 insieme a titoli più avanzati che trasmettono direttamente dal cloud, utilizza il sistema di pagamento personalizzato del social network chiamato Facebook Pay per accettare acquisti in-game.

Facebook Cloud: i giochi saranno disponibili in piú paesi

La decisione di Facebook di portare la sua piattaforma di gioco su iOS tramite il web imita l’approccio di Amazon e Microsoft, che hanno anche rilasciato Progressive Web App, o PWA, per i loro rispettivi servizi di cloud gaming per aggirare l’App Store. L’anno scorso, Facebook si è lamentato quando Apple ha bloccato il suo tentativo di mettere i giochi in un’app autonoma per iOS e ha detto che avrebbe esaminato delle alternative. Poco dopo, Apple ha cambiato le sue regole per consentire i giochi basati su cloud purché fossero inviati individualmente come app all’App Store per la revisione.

Mentre Facebook alla fine ha trovato una soluzione per ottenere i suoi giochi cloud su iOS, ci sono ancora grandi limitazioni imposte dal browser Safari di Apple sui giochi web. L’audio è disattivato per impostazione predefinita, i giochi non possono inviare notifiche push e la grafica non è potente come nelle app native.