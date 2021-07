Il mondo delle criptovalute a partire da fine maggio pare che abbia affrontato una vera e propria fase di “ bear market “, il quale è stato caratterizzato in particolar modo da spinte ribassiste che hanno trascinato il prezzo dei principali asset verso valori davvero bassi che non si vedevano da moltissimo tempo.

L’annuncio è tutt’ora disponibile e conferma che Amazon sta andando alla ricerca di una nuova persona che si va ad occupare della direzione di un progetto riguardante le valute digitali e allo sviluppo di prodotti riguardanti la blockchain, che entrerà a far parte del team che gestisce tutto il comparto pagamenti.

Quello che colpisce particolarmente è il fatto che Amazon stia pensando allo sviluppo di una sua moneta digitale e pare che stia osservando con particolare attenzione ciò che sta accadendo al mondo delle crypto e valutando come queste novità possano essere integrate dentro Amazon.

Quindi, sembra che sia tempo per grandi investimenti per l’azienda che, pochi anni fa, era scettica verso l’uso della blockchain in Amazon per scopi concreti. Anche se questa era l’idea di Andy Jassy nel 2017, ora il mondo delle criptovalute è molto cambiato.