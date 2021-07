A partire dallo scorso 24 luglio 2021, Vodafone rilancia nei negozi l’offerta Special Minuti 50GB rivolta, in particolare, ai clienti provenienti da TIM. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di Vodafone per via della nuova collaborazione con Nokia per il miglioramento della rete e per la ghiotta promozione Vodafone Infinito 2 Mesi Gratis.

Oggi andremo a scoprire insieme cosa prevede la nuova offerta, che probabilmente non ha nulla di diverso rispetto a quella che abbiamo conosciuto fino ad ora.

Vodafone rilancia la Special Minuti 50 GB a 9.99 euro al mese

Vodafone Special Minuti 50GB non è esattamente un’offerta nuova, ma quasi un grande classico del listino dell’operatore rosso. In questo caso, parliamo della versione operator attack, vale a dire disponibile all’attivazione, nei negozi aderenti, facendo parte delle “offerte a gettone”, la disponibilità è limitata, solo per i clienti provenienti dagli operatori in target.

Nel caso di specie, il primo nome della lista è quello di TIM, ma possono attivare l’offerta anche quelli che effettuino la portabilità da Tiscali, CoopVoce, Spusu e Digi Mobil. Passando all’offerta, Vodafone Special Minuti 50GB mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 9,99 euro al mese.

Al costo del primo mese di offerta da pagare anticipatamente va aggiunto quello di attivazione, scontato a 1 centesimo di euro. Per quest’offerta non è prevista la possibilità di ricorrere alla promozione Prova Vodafone a 5 euro.