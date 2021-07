L’operatore virtuale Very Mobile sta proponendo in questi giorni un’offerta davvero sorprendente. In particolare, si tratta della promo Very 5,99 proposta tramite una campagna SMS ad alcuni ex clienti dell’operatore ed include svariate cose, tra i quali minuti e giga per navigare.

Torna a Very Mobile con la promo Very 5,99 con minuti, SMS e Giga per navigare

Very Mobile sta tentando alcuni suoi ex clienti con una promozione davvero notevole e dal costo molto basso. Si tratta, come già accennato, dell’offerta Very 5,99 che, a soli 5,99 euro al mese, permette di utilizzare minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e ben 50 GB di traffico dati con connettività 4G e 4G+.

L’offerta in questione è attivabile fino al prossimo 28 luglio 2021 e, oltre a questo, per i primi due mesi gli utenti potranno avere il doppio dei Giga previsti inizialmente grazie all’iniziativa Giga x2 (già disponibile dallo scorso 2 luglio 2021). Il tutto sarà disponibile senza alcun costo di attivazione e senza nessun costo per la scheda SIM. Il testo dell’SMS inviato da Very Mobile è il seguente:

“Passa a Very entro il 28/7: per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese. In più, per i primi 2 mesi, i Giga raddoppiano e diventano addirittura 100! Attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/gigadouble o nei negozi Very”.

Vi ricordiamo che non molto tempo fa, l’operatore virtuale di WindTre aveva proposto un’altra offerta davvero unica, ovvero Very Flash, che prevedeva addirittura 200 giga di traffico dati al mese.