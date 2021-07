L’offerta Very 5,99, composta ogni mese da minuti, SMS e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 5,99 euro al mese, sta venendo proposta da Very Mobile ad alcuni suoi ex clienti, tramite una nuova campagna SMS.

Dopo aver ricevuto il messaggio dell’operatore, gli ex clienti selezionati che decidono di accettare la proposta devono recarsi presso uno dei negozi aderenti oppure accedere alla pagina dedicata tramite il link presente nello stesso SMS. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Very Mobile: la nuova offerta anche in versione winback

Very 5,99 prevede nel dettaglio un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 5,99 euro al mese. Il costo di attivazione e quello della nuova SIM sono entrambi gratuiti online. Sottoscrivendo l’offerta nei negozi bisogna invece sostenere un prezzo di 5 euro per la SIM, salvo promozioni locali.

Il testo dell’SMS winback inviato da Very Mobile è il seguente: “Passa a Very entro il 28/7: per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese. In più, per i primi 2 mesi, i Giga raddoppiano e diventano addirittura 100! Attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/gigadouble o nei negozi Very“.

Come specificato nel messaggio sopra riportato, è possibile attivare l’offerta fino al 28 Luglio 2021, ma non è escluso che altri ex clienti possano ricevere date di scadenza differenti. Si specifica inoltre che la campagna SMS è rivolta principalmente a ex clienti Wind, ex clienti 3, ex clienti Very Mobile ed ex clienti WindTre che sono passati a Iliad.