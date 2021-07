Twitter sta già testando il nuovo tasto “non mi piace”, un’idea che potrebbe rivelarsi un totale fiasco.

“Alcuni utenti iOS potrebbero notare diverse opzioni per inserire una sorta di pollice in su o verso il basso ai tweet. Stiamo testando la nuova funzione per capire i tipi di risposte più rilevanti in una conversazione, in modo che possiamo lavorare su modi per mostrare contenuti simili, su misura per te”. Dunque, il tasto “non mi piace” non sarà esattamente l’opposto del tasto “mi piace” (ossia il cuoricino).

“I voti negativi quando non ti piace qualcosa non sono pubblici, mentre se voti positivamente, quel “mi piace” diventa automaticamente un like, quindi un cuoricino. Il tasto non è ancora disponibile con gli ultimi aggiornamenti poiché l’azienda sta ancora perfezionando il look di questo tasto, oltre a rilevarne un corretto funzionamento. Alcuni tester potrebbero avere pulsanti per votare, altri potrebbero vedere un pulsante accanto a quello convenzionale a forma di cuore, mentre altri potrebbero vedere i pollici su e giù.

Twitter: tasto ‘non mi piace’ in arrivo ma nulla di certo, ancora in corso le fasi di test

Non è chiaro se questa sarà una funzione permanente o provvisoria ma il product lead di Twitter, Kayvon Beykpour, ha dichiarato nel 2020 che la società sta “esplorando” le varie proposte per un tasto “non mi piace” in antitesi al famoso cuoricino. Non è l’unico grande cambiamento che Twitter ha apportato alla sua piattaforma. La società ha recentemente annunciato che avrebbe rimosso i fleet, l’equivalente delle storie di Snapchat e Instagram.

“Rimuoveremo i fleet il 3 agosto. Nel frattempo stiamo lavorando sui nuovi progetti”, Ilya Brown, responsabile del prodotto, del marchio e degli annunci video di Twitter, ha scritto in un post sul blog che i fleet sono nati per condividere pensieri fugaci. Tuttavia, il numero di utenti che ne fanno uso continua a decrescere.