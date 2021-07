Fra poche ore il produttore cinese Xiaomi presenterà sul mercato il nuovo Poco X3 GT. Nonostante questo, l’azienda ha deciso di annunciare in anticipo un altro device a marchio Poco, ovvero il nuovo Poco F3 GT.

Poco F3 GT annunciato ufficialmente: ecco le caratteristiche

Come già accennato, il produttore cinese Xiaomi ha da poco presentato sul mercato un nuovo smartphone del suo sotto brand Poco. In particolare, stiamo parlando del nuovo Poco F3 GT. Quest’ultimo, proprio come il fratello X3 GT che verrà annunciato a breve, è in sostanza una versione re-branded di un altro smartphone a marchio Redmi, ovvero lo scorso Redmi K40 Gaming Edition.

Le caratteristiche e le specifiche tecniche, infatti, sono notevoli e di alto livello. Sotto alla scocca batte infatti l’ultimo processore top di MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 1200, il quale è supportato da tagli di memoria con RAM LPDDR4X e storage interno super veloce di tipo UFS 3.1. È inoltre presente una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da ben 67W.

La parte frontale dello smartphone è invece occupata da un ampio pannello SuperAMOLED con una diagonale da ben 6.67 pollici in risoluzione FullHD+. Come gli ultimi trend del momento, non manca la presenza di una elevata frequenza di aggiornamento dello schermo da ben 120Hz. Trattandosi di un gaming phone, non mancano infine alcune chicche dedicate, come i trigger laterali personalizzabili e lo speaker stereo con supporto al Dolby Atmos.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Poco F3 GT sarà distribuito per il momento per il mercato indiano ad un prezzo di partenza di circa 310 euro nella versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno.