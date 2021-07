Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’ultimo aggiornamento sul canale stabile per OnePlus 8T, che ha portato un paio di correzioni di bug: da poco è però disponibile un update anche per chi utilizza la versione beta di OxygenOS.

La nuova versione, secondo le ultime indiscrezioni, andrebbe a correggere alcuni bug presenti nell’applicazione WhatsApp, scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus 8T: risolti alcuni bug su WhatsApp

La Open Beta 7 per OnePlus 8T non porta nessuna novità tangibile per gli utenti, ma si concentra sulla risoluzione di diversi problemi: oltre ai soliti miglioramenti alla stabilità del sistema, il changelog parla anche della correzione di un bug per cui lo sblocco facciale rendeva impossibile effettuare la scansione dei codici QR in WhatsApp.

Viene poi sistemato qualche problema con la funzione Work-life balance e infine arriva l’app OnePlus Store. L’aggiornamento è già disponibile e può essere scaricato dalle impostazioni degli utenti che utilizzano software beta. Vi ricordiamo che potrebbero comunque essere presenti bug più o meno gravi.

Per gli utenti che non utilizzano il software beta, al momento non è ancora disponibile la versione ultimata. In questo caso non ci resta che attendere ancora un po’ per riceverla. Noi ovviamente vi terremo aggiornati su qualsiasi novità.