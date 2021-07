Nokia 1.3 è uno smartphone lanciato nel 2020 basato sul sistema operativo Android 10 Go Edition, che ha una batteria da 3000mAh di capacità che assicura 672 ore in standby o 900 minuti in conversazione e adotta una fotocamera con una risoluzione di 8 MP con flash e una fotocamera per selfie da 5 MP.

Oggi possiamo finalmente annunciare che anche questo modello si è aggiornato al nuovo sistema operativo Android 11, nonostante alcuni telefoni siano in procinto di ricevere la build nuova. Ecco i dettagli.

Nokia 1.3 si è aggiornato ad Android 11

Nokia, ormai di proprietà di HMD Global che gestisce anche il supporto software, ha appena rilasciato l’atteso aggiornamento ad Android 11 per il suo Nokia 1.3. L’aggiornamento arriva sempre nell’ambito del programma Android One, del quale fa parte Nokia 1.3, ed è attualmente in fase di distribuzione per gli utenti australiani. HMD Global ha comunque fatto sapere che il major update arriverà anche nelle altre regioni in cui il dispositivo è commercializzato, compresa l’Italia.

Al momento non sono state ancora definite le tempistiche di rilascio del major update and Android 11 per Nokia 1.3 per il nostro paese. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più. Vi ricordiamo che il modello in questione dispone di uno schermo da da 5.71 pollici con 720 x 1520 punti di risoluzione, monta un processore Qualcomm Snapdragon 215 Quad Core a 1.3 GHz e offre una memoria di 1GB RAM + 16GB espandibile con microSD.

La scheda tecnica inoltre prevede Bluetooth 4.2, Wi-Fi, vivavoce, lettore MP3 e radio FM. Nokia 1.3 è disponibile nei colori Charcola, Cyan o Sand. Oggi puoi acquistare online Nokia 1.3 scontato a 67,99 euro.