Motorola ha confermato ufficialmente la data di lancio della famiglia Edge 20. Il prossimo 5 agosto in Cina saranno presentati Edge 20 e Edge 20 Pro, i primi due smartphone di una serie composta in totale da quattro device.

Al momento non è chiaro quando arriveranno gli altri due dispositivi della famiglia, ma sembra che l’attenzione di Motorola sia tutta su Edge 20 e Edge 20 Pro. Infatti, i due device sono stati avvistati su Geekbench.

La piattaforma di benchmark ha registrato un passaggio completo, confermando quindi parte della scheda tecnica oltre che i punteggi del test. I due smartphone sono caratterizzati dal numero di serie XT2143-1 e XT2153-1 e da una scheda tecnica molto interessante.

Motorola Edge 20 e Edge 20 Pro si preparano al lancio ufficiale

Motorola Edge 20 e Edge 20 Pro potranno contare su un display OLED da 6.67 pollici dotato di risoluzione FullHD+ e il supporto al refresh rate a 120Hz. Sotto il display sarà presente anche il sensore per rilevare le impronte digitali. Per il modello base sarà presente una fotocamera frontale da 16 megapixel mentre per la variante Pro una fotocamera da 32MP.

Anche parte del comparto fotografico sarà condiviso, infatti entrambi potranno contare sulla fotocamera posteriore principale da 108 megapixel. Le altre ottiche di supporto saranno un sensore ultra-wide da 16 megapixel e un teleobiettivo da 8MP. Lo zoom per Motorola Edge 20 sarà da 3x mentre per Edge 20 Pro da 5x.

Infine, la differenza principale sarà nel SoC Qualcomm con Motorola Edge 20 potrà contare su uno Snapdragon 778G e Edge 20 su uno Snapdragon 870. Il primo ha totalizzato 769 punti nel test in single core e 2778 punti nel test in multi core. Il secondo invece, negli stessi test ha totalizzato rispettivamente 973 e 3071 punti a conferma della soluzione hardware più potente.