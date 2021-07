L’estate di Iliad è caratterizzata ancora una volta dalle tariffe low cost ed in particolare dalla Flash 120. I clienti che decidono di attivare questa ricaricabile avranno un prezzo mensile ricorrente dal valore di 9,99 euro. Le soglie di consumo prevedono quote illimitate per chiamate e SMS con 120 Giga per la connessione internet.

Iliad, a quando la dismissione del 3G

La ricaricabile Flash 120 è caratterizzata anche da una serie di opzioni extra. Ad esempio, gli abbonati potranno rifarsi all’opzione 5G. Già molti abbonati possono connettersi con le reti internet di nuova generazione sul territorio italiano. Iliad, inoltre, a differenza di TIM, Vodafone e WindTre ha ufficializzato una politica commerciale diversa. Il 5G del provider transalpino, laddove disponibile, sarà gratuito e senza alcun genere di extra.

Iliad ha investito importanti risorse per lo sviluppo del 5G in Italia e tante novità seguiranno nel corso dei prossimi mesi. Ad esempio, per il 2022 vi è la precisa volontà di estendere ancor di più la copertura.

La presenza fissa del 5G in casa Iliad porta anche ad un serie di cambiamenti per gli stessi utenti. Anche il provvide francese, infatti, potrebbe breve far partire un processo di dismissione per le linee 3G. L

Già Vodafone e TIM tra gli altri operatori hanno optato per un progressivo abbandono progressivo delle reti 3G nel nostro Paese. A differenza di questi provider, però, i tempi di Iliad potrebbero essere più lunghi. In mancanza di copertura omogenea del territorio, il 3G resterà un asset strategico almeno sino al prossimo 2022.